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في الدوري الإنجليزي

خسارة وست هام ضد ليفربول بثنائية

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
خسارة وست هام ضد ليفربول بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة وست هام ضد ليفربول مساء الأربعاء بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان البرازيلي لوكاس باكيتا أحرز الهدف الأول لفريق وست هام يونايتد في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول ثم نجح بعدها الهولندي كودي جاكبو في إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

وست هام ضد ليفربول

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الكاميروني جويل ماتيب من إحراز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ68.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ليفربول 53 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي وست هام عند 34 نقطة في المركز الـ14.

وست هام ضد ليفربول - محمد صلاح

وجاء تشكيل الريدز للمباراة مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جونز، جوتا، صلاح، جاكبو”.

وكانت مباريات الثلاثاء في الجولة الـ33 انتهت بفوز وولفرهامبتون على كريستال بالاس بثنائية دون رد، بينما فاز أستون فيلا على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

 

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