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وسط أجواء روحانية وإيمانية

خشوع وتلاوة مؤثرة لـ المعيقلي في صلاة تراويح ليلة 17 رمضان

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
خشوع وتلاوة مؤثرة لـ المعيقلي في صلاة تراويح ليلة 17 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة، صلاة التراويح من المسجد الحرام في ليلة 17 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية وإيمانية.

خشوع وبكاء المعيقلي

وأم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاة التراويح من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي ظهر في حالة من الخشوع خلال دعائه وسط حالة من الروحانية بين المصلين.

كما أبدع المعيقلي باكيًا في دعائه وهو يردد: “اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك.. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وظنوننا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم”.

خدمات رئاسة الحرمين

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

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