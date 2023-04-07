خشوع وتلاوة مؤثرة لـ المعيقلي في صلاة تراويح ليلة 17 رمضان

أظهرت لقطات مصورة، صلاة التراويح من المسجد الحرام في ليلة 17 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية وإيمانية.

خشوع وبكاء الشيخ #ماهر_المعيقلي من دعاء ليلة 17 #رمضان 1444هـ بالمسجد الحرام في #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/rZ9cZ14ejE — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 7, 2023

خشوع وبكاء المعيقلي

وأم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاة التراويح من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي ظهر في حالة من الخشوع خلال دعائه وسط حالة من الروحانية بين المصلين.

كما أبدع المعيقلي باكيًا في دعائه وهو يردد: “اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك.. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وظنوننا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم”.

خدمات رئاسة الحرمين

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.