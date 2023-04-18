خفر السواحل الإيطالي يعثر على 2 طن كوكايين طافية في البحر المتوسط

صادرت الشرطة المالية الإيطالية المعروفة باسم Guardia di finanza ألفي كيلوغرام من الكوكايين بقيمة سوقية تقدر قيمتها بـ 400 مليون يورو.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، تم العثور على المخدرات في البحر قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، حيث حدد رجال الشرطة العديد من الطرود العائمة، مصحوبة بجهاز إشارات ضوئي ومثبتة بشبكات، كما تم تغليفها بالبلاستيك الواقي حتى لا تتسرب إليه مياه البحر، ودون أن يثقله ويسبب غرقه.

سبب تواجد الشحنة في البحر

وتكهن المحققون بأن سفينة شحن قد غادرت الحمولة في البحر لسفينة أخرى لتلتقطها وتنقلها إلى اليابسة، وقد حلقت طائرات الشرطة فوق المنطقة كإجراء احترازي في حالة انفصال أي طرود عن الشبكة.

ويأتي ذلك بعد العثور على حاويات تحتوي على ما قيمته 261 مليون جنيه إسترليني من الكوكايين طافية في وسط المحيط الهادئ في فبراير.

ضربة مالية كبيرة

ويوجه مصادرة الكوكايين ضربة مالية كبيرة لجميع المعنيين، من المنتجين في أمريكا الجنوبية، وصولاً إلى الموزعين.