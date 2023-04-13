دعوى قضائية ضد مطعم بسبب وزير عراقي

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد أحد المطاعم في العاصمة بغداد، استغلوا وجوده لأغراض دعائية.

مقطع ممنتج

وأوضح المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني في بيان له، أنهم تفاجؤوا بمقطع فيديو ممنتج من قبل إدارة أحد المطاعم التي أقيمت فيها مأدبة إفطار لعدد من المسنين النزلاء في دار الرشاد بحضور الوزير، الذي أثنى على عمل المطعم بناءً على طلبهم، كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص.

وأشار العطواني إلى أن إدارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع جزءًا منه وتضعه في فيلم إعلاني ممنتج ، ما دفعهم لرفع دعوى قضائية ضد إدارة المطعم لاستغلالها حديثًا خاصًا واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير.