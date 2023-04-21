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لمشاركة المسلمين مشاعرهم الجميلة

رئاسة الحرمين تهنئ المصلين بعيد الفطر وتوزع عليهم الحلويات

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
رئاسة الحرمين تهنئ المصلين بعيد الفطر وتوزع عليهم الحلويات
المواطن - فريق التحرير

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحلويات على زوار وقاصدي المسجد الحرام احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث قامت بذلك وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام.

وقدم المصلون لهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

مشاركة المشاعر

ويأتي ذلك لمشاركة المسلمين مشاعرهم الجميلة في هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب المسلمين أجمع، وذكر سعادة الأستاذ جهاد بن محمد العتيبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، كل ما يقدم للزوار والمعتمرين من خدمات يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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