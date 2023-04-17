رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية تكتشف خطأ بكتاب اقتصاد عالمي مقتل سياسي هندي وشقيقه على الهواء جامع الشريع صرحُ معماري يتسع لـ 7000 مصلٍّ بحفر الباطن تطور جديد يقرب ميسي من الهلال سعود الصرامي يثير الجدل بتغريدة عن بطولات الهلال القائم بأعمال السفير الأمريكي تودع السعوديين: شكرًا على الكرم والحب موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة العثور على جوهرة عمرها 800 مليون عام بالهند سبب اختلاف شكل قائد الدين من بلد لبلد لاعب شطرنج كيني يرتدي النقاب للمشاركة ببطولة نسائية
اكتشفت الدكتورة نورة اليوسف، رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، ملابسات خطأ في كتاب اقتصاد عالمي.
اكتشفت خطأ في كتاب اقتصادي عالمي
انتظرونا الليلة في #اللقاء_مع_نورة_اليوسف
الثانية صباحا بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/drknXpTzBK#نورة_اليوسف#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/qTalcAZvDm
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 16, 2023
وأردفت رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، خلال لقائها ببرنامج اللقاء من الصفر، المذاع على قناة إم بي سي: تعود قصة الخطأ إلى دراستي في مرحلة الماجستير وتحدثت بشأن الكتاب مع أستاذي الدكتور عبدالرحمن محمود.
وأردفت الدكتورة نورة: كانت المعلومة التي يتضمنها الكتاب غير صحيحة حيث لم تكن متوافقة مع النظريات العلمية، وحينما راجع أستاذي الكتاب أكد صحة كلامي.
ولفتت إلى أهم مراحل حياتها قائلة: إن والدتي كانت تراجع معي الواجب الدراسي المطلوب ومستواي، وكذلك مستواي في التسميع وحينما كنت أقف في جزئية معينة كانت تطلب مني إعادة الحفظ من جديد.