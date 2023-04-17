رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية تكتشف خطأ بكتاب اقتصاد عالمي

اكتشفت الدكتورة نورة اليوسف، رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، ملابسات خطأ في كتاب اقتصاد عالمي.

تفاصيل الخطأ

وأردفت رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، خلال لقائها ببرنامج اللقاء من الصفر، المذاع على قناة إم بي سي: تعود قصة الخطأ إلى دراستي في مرحلة الماجستير وتحدثت بشأن الكتاب مع أستاذي الدكتور عبدالرحمن محمود.

وأردفت الدكتورة نورة: كانت المعلومة التي يتضمنها الكتاب غير صحيحة حيث لم تكن متوافقة مع النظريات العلمية، وحينما راجع أستاذي الكتاب أكد صحة كلامي.

ولفتت إلى أهم مراحل حياتها قائلة: إن والدتي كانت تراجع معي الواجب الدراسي المطلوب ومستواي، وكذلك مستواي في التسميع وحينما كنت أقف في جزئية معينة كانت تطلب مني إعادة الحفظ من جديد.