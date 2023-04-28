رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون

استقال رئيس بي بي سي ريتشارد شارب، وفقًا لقناة العربية.

تفاصيل الاستقالة

وأعلن رئيس القناة عن استقالته من منصبه بعد تحقيقات أثبتت انتهاكه القواعد؛ لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء السابق “بوريس جونسون”.

وأكد شارب أنه قدم استقالته حتى لا تصرف القضية التركيز عن العمل الجيد للمؤسسة.

فتح تحقيق

ووفقًا للسلطات البريطانية، فقد فتحت تحقيقًا بشأن المعايير التي تم اختيار شارب فيها للمنصب وما إذا كان هناك تضارب مصالح.

وكشف تقرير لـ”صنداي تايمز”، فإن “شارب” لعب دورًا في حصول جونسون على ضمان لقرض تصل قيمته إلى مليون دولار خلال معاناة رئيس الوزراء السابق مع صعوبات مالية عام 2002.

وأوضح تقرير العربية، أن ذلك حدث قبل أسابيع من تزكية جونسون له لتولي منصب رئاسة “بي بي سي”.