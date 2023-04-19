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رامون دياز: الهلال كان بوسعه الفوز على النصر بأكثر من هدفين

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
رامون دياز: الهلال كان بوسعه الفوز على النصر بأكثر من هدفين
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، أن فريقه كان بإمكانه الفوز على النصر، بنتيجة أكبر من هدفين وذلك خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: “كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدفين، وسعيد جدًّا باستمرار سلسلة عدم خسارتي من النصر”.

معدن الهلال

وواصل: “هذا الفوز مهم لأننا من خلاله استعدنا التوازن، وننتظر عودة باقي اللاعبين المصابين للحاق بالمنافسات المقبلة، ومعدن الهلال دائمًا ما يظهر في مثل هذه اللقاءات”.

محمد جحفلي - رونالدو - الهلال والنصر

وتابع: “في المباريات الثلاث الماضية التي لم نحقق الفوز بها كان بسبب غياب بعض العناصر الهامة الذين يعانون من الإرهاق، ولما اكتملت الصفوف ظهرنا بمستوانا المعهود، وأرى أن قراري كان موفقًا بإشراك محمد جحفلي، نظرًا للخبرة التي يملكها، وأيضًا لأن جيانغ يفضل اللعب في مركز المدافع الأيمن، مع الإشارة إلى أن خليفة الدوسري يقدم أداء ممتاز في الفترة الماضية”.

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “إيجالو لاعب مهم، وأنا سعيد بالهدفين اللذين سجلهما وتربع بهما على صدارة الهدافين”.

إيجالو - الهلال والنصر - 22

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