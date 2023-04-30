رباعية لـ ليفربول ضد توتنهام

انتهت مباراة ليفربول ضد توتنهام، قبل قليل، بفوز ليفربول برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ليفربول ضد توتنهام

وتألق ليفربول في أول 15 دقيقة، حيث سجل ثلاثة أهداف عبر كل من الإنجليزي كورتيس جونز والكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقائق الـ3 والـ5 والـ15.

وقلص اللاعب الإنجليزي هاري كين الفارق محرزًا الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش.

وفي الشوط الثاني، عاد نادي توتنهام وأحرز هدفين عبر كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون والبرازيلي ريتشارلسون في الدقيقتين الـ77 والـ90.

وخطف البرتغالي ديوجو جوتا الفوز للريدز محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة الـ94، ليفوز ليفربول ضد توتنهام برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس.

نتائج مباريات الأحد

وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر سيتي على فولهام بهدفين لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون بثلاثية لهدف، بينما فاز بورنموث على ليدز يونايتد برباعية لهدف، أما ليفربول ففاز على توتنهام برباعية مقابل 3 أهداف.