رباعية لـ ليفربول ضد توتنهام بنك السودان المركزي: أموال المودعين آمنة مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن لحظة انهيار جزء من الطريق بجازان بسبب السيول تسرب غاز يودي بحياة 11 شخصًا في الهند أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض عقوبة الهلال ضد سالم الدوسري مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام 120 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
انتهت مباراة ليفربول ضد توتنهام، قبل قليل، بفوز ليفربول برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وتألق ليفربول في أول 15 دقيقة، حيث سجل ثلاثة أهداف عبر كل من الإنجليزي كورتيس جونز والكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقائق الـ3 والـ5 والـ15.
وقلص اللاعب الإنجليزي هاري كين الفارق محرزًا الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش.
وفي الشوط الثاني، عاد نادي توتنهام وأحرز هدفين عبر كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون والبرازيلي ريتشارلسون في الدقيقتين الـ77 والـ90.
وخطف البرتغالي ديوجو جوتا الفوز للريدز محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة الـ94، ليفوز ليفربول ضد توتنهام برباعية مقابل ثلاثة أهداف.
وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس.
وكانت مباريات اليوم في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر سيتي على فولهام بهدفين لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون بثلاثية لهدف، بينما فاز بورنموث على ليدز يونايتد برباعية لهدف، أما ليفربول ففاز على توتنهام برباعية مقابل 3 أهداف.