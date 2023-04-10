رد فعل طريف من حساب الفيحاء بعد التعادل مع النصر

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نشر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء في موقع “تويتر” صورة طريفة جمعت بين سامي الخيبري قائد الفريق البرتقالي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وذلك بعد تعادل الفريقين بدون أهداف أمس الأحد في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي.
كِشْ مَلِك 😏💪🏻🧡#الفيحاء pic.twitter.com/xCmXsLkjrp
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) April 9, 2023
وعلى غرار الإعلان الشهير الذي جمع بين رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهما يلعبان “الشطرنج” ضد بعضهما البعض، نشر حساب النادي البرتقالي في “تويتر” صورة لـ الخيبري ورونالدو وهما يمارسان الشطرنج بعنوان: “كش ملك”.
وشهدت الدقيقة الـ20 إلغاء هدفٍ لفريق الفيحاء بداعي التسلل، كذلك أهدر البرتغالي رونالدو فرصة إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ32.
وعند حلول الدقيقة الـ68 ظهر اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب أصفر الرياض وهو غاضب بعد استبداله بقرار من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.
وفي الدقيقة الـ80، ألغى الحكم هدفًا للاعب البرازيلي تاليسكا، وذلك بداعي التسلل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.