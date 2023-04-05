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في حالة الفوز على الوحدة

رقم استثنائي ينتظر الباطن بدوري المحترفين

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
رقم استثنائي ينتظر الباطن بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في مباراته ضد الوحدة اليوم.

الوحدة ضيفًا على السماوي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على نظيره الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق السماوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الباطن يسعى للفوز

وسبق أن لعب الباطن ضد الوحدة 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة بـ4 انتصارات، مقابل انتصار وحيد للفريق السماوي، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الوحدة ضد الباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويتطلع الفريق السماوي لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في ملعبه للمرة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك في حالة تحقيقه الفوز اليوم.

وظهر الفريق السماوي بشكل مخيب للآمال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر 17 لقاء، إلا أنه يتمسك بأمل البقاء رغم صعوبة موقفه.

الباطن
لاعبو الفريق – المصدر spl
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