رقم استثنائي ينتظر الباطن بدوري المحترفين

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في مباراته ضد الوحدة اليوم.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على نظيره الباطن، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق السماوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.
وسبق أن لعب الباطن ضد الوحدة 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة بـ4 انتصارات، مقابل انتصار وحيد للفريق السماوي، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.
ويتطلع الفريق السماوي لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في ملعبه للمرة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك في حالة تحقيقه الفوز اليوم.
وظهر الفريق السماوي بشكل مخيب للآمال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر 17 لقاء، إلا أنه يتمسك بأمل البقاء رغم صعوبة موقفه.