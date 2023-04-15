رقم قياسي جديد لغسل صحن الطواف في 5 دقائق

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، غسل المطاف في وقت قياسي في اليوم 23 من شهر رمضان، وذلك في مدة زمنية تقدر بخمس دقائق بعد صلاة المغرب مباشرة.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله الرويس: تحقيق رقم قياسي جديد بغسل صحن الطواف في 5 دقائق #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/JSLgBIgY7w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023
ووثقت “قناة الإخبارية” كثافة أعداد المعتمرين وسط انسيابية في عملية الطواف، ورغم ذلك حققت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين رقمًا قياسيًّا في غسل صحن الطواف، حيث استغرقت 5 دقائق لتكسر ما حققته الرئاسة خلال العام الماضي والتي استغرقت فيها نحو 7 دقائق.