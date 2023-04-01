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واشنطن لا تستطيع منع موسكو

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
المواطن - فريق التحرير

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تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم السبت، ولمدة شهر، ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة التعددية الفعالة ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق الأوسطية، إلا أن أوكرانيا تقدمت بشكوى رسمية ضد رئاسة روسيا لمجلس الأمن.

رئاسة روسيا لمجلس الأمن

ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عددًا من الاجتماعات في مجلس الأمن، خلال الشهر الجاري وفقًا لما نقلت وكالة “سبوتنيك”. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، لا توجد خطط لعقد اجتماعات رسمية في مجلس الأمن حول أوكرانيا في أبريل.

ومن المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية على أي حال، في حين من المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

أمر اعتقال بوتين

ونقلت الوكالة أن روسيا تعتزم إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.

ويتولى كل عضو من أعضاء المجلس الـ 15، منصب الرئاسة لمدة شهر، على نمط تناوبي. والأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس هم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والصين. وفي المرة الأخيرة التي تولت فيها روسيا الرئاسة، فبراير 2022، شنت غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية – وهي ليست مؤسسة تابعة للأمم المتحدة – مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين الشهر الماضي. وهذا يعني أن مجلس الأمن يقوده بلد يخضع رئيسه لأمر اعتقال دولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

شكاوى أوكرانيا

ووصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الرئاسة الروسية لمجلس الأمن بأنها “أسوأ نكتة على الإطلاق في يوم كذبة أبريل” و “وتنبيه صارخ بأن هناك خطأ ما في الطريقة التي تعمل فيها بنية الأمن الدولي”.

وعلى الرغم من شكاوى أوكرانيا، قالت الولايات المتحدة إنها لا تستطيع منع روسيا، العضو الدائم في المجلس، من تولي رئاسة المجلس، قالت الولايات المتحدة إن يديها مقيّدة لأن ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح بإقالة عضو دائم.

قرارات مجلس الأمن

يذكر أن هناك خمس دول ممثلة بشكل دائم في مجلس الأمن، وكانت هذه الدول هي التي احتلت المشهد العالمي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما تم تشكيل المجلس. ويعمل أعضاء هذه المجموعة جنبًا إلى جنب مع 10 دول أعضاء غير دائمة.

ويعني وجود روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن أنها تستطيع استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرارات. ولتمرير تصويت مجلس الأمن، يجب أن يكون هناك تسعة أصوات مؤيدة، مع عدم تصويت أي من الأعضاء الخمسة الدائمين ضده.

وفي فبراير شباط من العام الماضي، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار يهدف إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما امتنعت كل من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.

 

 

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