روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو

تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم السبت، ولمدة شهر، ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة التعددية الفعالة ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق الأوسطية، إلا أن أوكرانيا تقدمت بشكوى رسمية ضد رئاسة روسيا لمجلس الأمن.

رئاسة روسيا لمجلس الأمن

ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عددًا من الاجتماعات في مجلس الأمن، خلال الشهر الجاري وفقًا لما نقلت وكالة “سبوتنيك”. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، لا توجد خطط لعقد اجتماعات رسمية في مجلس الأمن حول أوكرانيا في أبريل.

ومن المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية على أي حال، في حين من المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

أمر اعتقال بوتين

ونقلت الوكالة أن روسيا تعتزم إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.

ويتولى كل عضو من أعضاء المجلس الـ 15، منصب الرئاسة لمدة شهر، على نمط تناوبي. والأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس هم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والصين. وفي المرة الأخيرة التي تولت فيها روسيا الرئاسة، فبراير 2022، شنت غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا.