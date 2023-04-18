زيد السويداء: لا أمانع في الزواج من مشهورة

كشف الفنان زيد السويداء، عن أبرز الصعوبات التي يواجهها في حياته المهنية، مشيرًا إلى وجود بعض الاشخاص التي تحول دون حصوله على أدوار البطولة.

أبرز الصعوبات

وقال السويداء، خلال لقائه ببرنامج سوالف رمضان على قناة روتانا خليجية: إن هناك من يرفض حصولي على أدوار البطولة في التمثيل وأعرفهم جيدًا، بينما الرزق بيد الله.

شغفه أكثر بالتمثيل

واستطرد: أن ناصر القصبي وحسن البلام وميساء مغربي أعطوني فرصًا كبيرة، مشيرًا إلى شغفه بمجال التمثيل أكثر رغم اشتياقه للإذاعة التي لا تأخذ حقها.

من جانب آخر، أبدى عدم ممانعته في الزواج من شخصية مشهورة، بشرط وجود تفاهم بينهما.