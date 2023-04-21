سابك تفوز بـ5 جوائز إديسون لأفضل المنتجات الجديدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار أكبر سرقة في تاريخ كندا بـ 20 مليون دولار كريستيانو رونالدو يسعى لهز الشباك ضد الوحدة وظائف فنية وإدارية شاغرة في مجموعة العليان هلال شوال يظهر في سماء السعودية مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالسعودية اليوم الاتحاد يحلم بالنهائي الـ19 3 رسائل في خطبة العيد لـ آل مناع في جامع العُره
حصلت (سابك)، الشركة الرائدة عالميا في صناعة الكيماويات المتنوعة، على خمسة جوائز من جوائز “إديسون 2023″، وذلك لحلولها المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات زبائنها وسلسلة القيمة، بما ينسجم مع (رؤية المملكة 2030).
وعبر الرئيس التنفيذي في (سابك) عبد الرحمن بن صالح الفقيه عن اعتزاز الشركة بحصولها على الجوائز، ما يعكس ريادتها في التقدم التقني والابتكارات الجديدة، مؤكدا أن هذه هي العناصر الأساسية لنمو أعمال الشركة في مجال الكيماويات، وتقديم حلول مبتكرة للمستقبل.
وفازت (سابك) بثلاثة جوائز ذهبية واثنتين برونزيتين في ثلاث فئات عن منتجاتها وحلولها الجديدة. تشمل هذه الفئات “الأغذية والزراعة” و”علوم المواد” و”الاستدامة”. وتعكس هذه الجوائز التزام الشركة تحقيق أقصى فائدة من العلوم والتقنيات والابتكارات وتوجيه مستقبل الكيمياء الذي يتيح لها ولزبائنها مواجهة التحديات العالمية الكبرى.
يُذكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد حضور (سابك) على منصات تكريم جوائز “إديسون”، التي تكرم المنتجات والخدمات الجديدة وقادة الأعمال الأكثر ابتكارًا في العالم، والسنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على خمس جوائز إديسون على الأقل.