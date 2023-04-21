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لحلولها المبتكرة لتلبية احتياجات زبائنها

سابك تفوز بـ5 جوائز إديسون لأفضل المنتجات الجديدة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
سابك تفوز بـ5 جوائز إديسون لأفضل المنتجات الجديدة
المواطن - واس

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حصلت (سابك)، الشركة الرائدة عالميا في صناعة الكيماويات المتنوعة، على خمسة جوائز من جوائز “إديسون 2023″، وذلك لحلولها المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات زبائنها وسلسلة القيمة، بما ينسجم مع (رؤية المملكة 2030).

تقدم تقني

وعبر الرئيس التنفيذي في (سابك) عبد الرحمن بن صالح الفقيه عن اعتزاز الشركة بحصولها على الجوائز، ما يعكس ريادتها في التقدم التقني والابتكارات الجديدة، مؤكدا أن هذه هي العناصر الأساسية لنمو أعمال الشركة في مجال الكيماويات، وتقديم حلول مبتكرة للمستقبل.
وفازت (سابك) بثلاثة جوائز ذهبية واثنتين برونزيتين في ثلاث فئات عن منتجاتها وحلولها الجديدة. تشمل هذه الفئات “الأغذية والزراعة” و”علوم المواد” و”الاستدامة”. وتعكس هذه الجوائز التزام الشركة تحقيق أقصى فائدة من العلوم والتقنيات والابتكارات وتوجيه مستقبل الكيمياء الذي يتيح لها ولزبائنها مواجهة التحديات العالمية الكبرى.

نجاح متواصل

يُذكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد حضور (سابك) على منصات تكريم جوائز “إديسون”، التي تكرم المنتجات والخدمات الجديدة وقادة الأعمال الأكثر ابتكارًا في العالم، والسنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على خمس جوائز إديسون على الأقل.

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