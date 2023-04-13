ساديو ماني يعتدي على زميله باللكمات بعد خسارة Bayern بثلاثية

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن دخول اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب Bayern في شجار مع زميله الألماني ليروى ساني وذلك بعد خسارة بايرن ميونخ الألماني أول أمس الثلاثاء أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وقالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن ماني اعتدى بالضرب واللكمات على اللاعب ليروى ساني، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

وأضافت الصحيفة أن ماني قرر الاعتداء بالضرب في وجه ساني بعد ارتفاع صوت الأخير في وجه اللاعب السنغالي.

تعليق غوارديولا بعد هزيمة Bayern

وفي وقت سابق، علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على مواجهة Bayern قائلًا: “المباراة كانت صعبة، كبرت 10 أعوام إضافية بسبب مواجهة البايرن، المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق”.

وأضاف غوارديولا: “هناك مباراة عودة صعبة في مدينة ميونخ الألمانية، تنتظرنا، أنا دربت البايرن لـ 3 سنوات وأعرف هذا الفريق تمامًا كيف يكون في أرضه، رغم فوزنا بثلاثية في إنجلترا، لكن يجب أن نستعد بقوة لمباراة العودة في ألمانيا”.

وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء فريق بايرن ميونخ، ليسجل البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ70.

وبعدها بـ 7 دقائق، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إضافة الهدف الثالث بقدمه اليمنى.