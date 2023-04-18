سالم الدوسري أكثر اللاعبين مشاركة بالديربي

يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، أكثر اللاعبين مشاركة في ديربي الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري الأكثر مشاركة

وكشف حساب دوري روشن السعودي على “تويتر”، عن أكثر لاعبي الهلال والنصر مشاركة في الديربي، طوال تاريخ البطولة في عهد دوري المحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وجاء سالم الدوسري في المقدمة بـ20 مباراة.

وجاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج وياسر الشهراني في المركز الثاني خلف سالم الدوسري، برصيد 18 مباراة، ثم نجم الزعيم السابق، محمد الشلهوب بـ15 لقاء، بالتساوي مع نجم النصر السابق، إبراهيم غالب.

الهلال يستضيف النصر

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.