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السياق الاجتماعي والسياسي يؤثر على رجل الدين

سبب اختلاف شكل قائد الدين من بلد لبلد

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
سبب اختلاف شكل قائد الدين من بلد لبلد
المواطن - فريق التحرير

أوضح د. عبدالله آل ربح، أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة جراند فالي، أسباب اختلاف شكل القائد الديني من بلد إلى بلد.

وقال آل ربح خلال لقاء به مع برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، على قناة روتانا خليجية: الدين يوصف كإحدى المؤسسات الاجتماعية التي تتضمن الأسرة التعليم الدولة، الاقتصاد، فالدين واحد منها ولا يمكن فصل الدين عن باقي الأشياء.

السياسة والدين

ولفت آل ربح إلى أن رجل الدين ببعض الطوائف غير الإسلامية يتدخل في السياسية، وبالتالي السياق السياسي والاجتماعي في البلد يفرض على رجال الدين أن يتدخلوا في السياسية، وفي المقابل مشايخ المسلمين الذين يعيشون في الغرب لا أحد منهم يتكلم في السياسة.

السياق الاجتماعي

ورأى آل ربح أن التدخل في السياسية لرجل الدين مضيعة وقت، مضيفًا: أنت ممكن تساهم في تعبئة الرأي العام، بمعنى تدعو العامة لدعم حزب سياسي مثلًا سواء الجمهوري أو الديمقراطي، أو غيرهما، بينما تقلل حضورك في المسجد.

واستطرد: فـ السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يؤثر على رجل الدين.

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