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قبل مواجهة الخليج اليوم

سجل مميز لـ الهلال في مباريات رمضان

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
سجل مميز لـ الهلال في مباريات رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في المباريات التي تُقام في شهر رمضان، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.

الهلال يتألق في رمضان

ويحتل الزعيم المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية حصدًا للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، حيث خاض 12 مباراة، ونجح في جمع 31 نقطة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر حصدًا للنقاط في مباريات الدوري السعودي للمحترفين في رمضان برصيد 32 نقطة، إلا أن الهلال يملك نسبة انتصارات أعلى، كونه لعب مباراة أقل.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز في جميع مواجهاته برمضان، باستثناء تعادله ضد هجر، وخسارته أمام الفتح في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 2012\ 2013، وسينفرد بصدارة ترتيب النقاط في حالة فوزه ضد الخليج اليوم.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

الخليج ضيفًا على الزعيم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الخليج عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub
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