سجل مميز لـ الهلال في مباريات رمضان

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في المباريات التي تُقام في شهر رمضان، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.
ويحتل الزعيم المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية حصدًا للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، حيث خاض 12 مباراة، ونجح في جمع 31 نقطة.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأكثر حصدًا للنقاط في مباريات الدوري السعودي للمحترفين في رمضان برصيد 32 نقطة، إلا أن الهلال يملك نسبة انتصارات أعلى، كونه لعب مباراة أقل.
ونجح الهلال في تحقيق الفوز في جميع مواجهاته برمضان، باستثناء تعادله ضد هجر، وخسارته أمام الفتح في الجولتين الافتتاحيتين من موسم 2012\ 2013، وسينفرد بصدارة ترتيب النقاط في حالة فوزه ضد الخليج اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الخليج عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.