سخرية بايدن من أشهر منتقديه

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سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المذيع الشهير تاكر كالرسون، الليلة الماضية، في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، كما سخر من “فوكس نيوز” وإيلون ماسك ونايكي هايلي ورون ديسانتس، ملقيًا العديد من النكات حول أدوارهم المتنوعة.
كما انتقد “نيويورك تايمز” بشكل واضح، نظرًا لتركيزها على عمره بعد إعلان ترشحه للبيت الأبيض.
وحول تاكر كالرسون قال بايدن معددًا إنجازاته، واختتم بالقول “العمل لم ينته بعد بالنسبة لي، لكنه انتهى بالنسبة لتاكر كالرسون.. وسط ضحكات الحضور”.
ولُقِب تاكر كارلسون بأقوى شخصية تلفزيونية محافظة في أمريكا. ويقول جيف رو، الخبير الاستراتيجي الجمهوري: “لا أحد له وزن أكبر في السياسة الجمهورية والمحافظة من تاكر كارلسون”.
لكن هذا لم يجعله لا غنى عنه، وفي يوم الاثنين 24 أبريل انفصلت قناة “فوكس نيوز” عن أفضل مذيع بمحطتها في تحرك مفاجئ، ورد أن كارلسون علم بمصيره قبل 10 دقائق فقط من بداية عرضه.
وأشار بايدن إلى أنه يعشق الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية” (NPR)، وقال: “لكن لا يحب الجميع الإذاعة الوطنية العامة. فقد غرد إيلون ماسك بأنه يجب وقف تمويلها”. وأضاف بايدن مازحًا: “إن أفضل طريقة لإخفاء الإذاعة الوطنية العامة هي أن يشتريها إيلون ماسك”.
ولم يكن شراء ماسك لتويتر عام 2022 ناجحًا تجاريًا، وفقًا لبعض وسائل الإعلام. فمباشرة بعد الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولا، انخفض دخلها من الإعلانات في الشبكة الاجتماعية.