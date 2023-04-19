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سعود الطبية: احذروا الإفراط في تناول حلوى العيد

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
سعود الطبية: احذروا الإفراط في تناول حلوى العيد
المواطن - فريق التحرير

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حذّرت مدينة الملك سعود الطبية أصحاب الأمراض المزمنة من بعض الأطعمة التي يتم تناولها في العيد، والتي من شأنها أن تخل بالنظام الغذائي لغالبيتهم التي تؤدي إلى مشاكل صحية، مما تحتاج إلى عناية محددة وفقاً للإرشادات الطبية.

عدم الإفراط في تناول حلوى العيد

وأكدت المدينة أهمية تناول الطعام بنوعيته وكميته بناءً على توصيات الأطباء والمختصين في التغذية، والحرص على تناول الأدوية في مواعيدها وحسب الجرعات الموصوفة، وقياس مؤشر السكر والضغط بانتظام ومراقبة انتظام دقات القلب خاصةً بعد تناول الكثير من الحلويات الغنية بالسكر.

وأضافت: من المهم تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تفويت أيّ وجبة خاصةً وجبة الفطور، والاعتدال في تناول حلويات العيد مثل المعمول والكعك وغيرها، وتجنب الإفراط فيها مهما كانت المغريات شديدة لتجنب المضاعفات الصحية، وتجنب الإكثار من تناول النشويات في العيد خاصةً لمرضى السكر، إضافةً إلى الحرص على زيادة تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية لما لذلك من فوائد كبيرة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، والمحافظة على كفاءة أداء أجهزته كالكلى والمسالك البولية والجهاز الهضمي.

أهمية شرب الماء

كما دعت إلى ضرورة الانتظام في شرب الماء خلال اليوم بكمية لا تقل عن 8 أكواب، وتقليل استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية وتجنبها قدر الإمكان، والامتناع عن تناول الأطعمة الجاهزة وتناول الأطعمة الصحية والمُعدة منزلياً، وممارسة الرياضة ولو لفترة قصيرة بشكل منتظم، ويمكن ممارسة المشي السريع للحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.

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