سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف منه الأندية! وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع ضيوف مجلس الصياهد يتلاسنون في ستوديو 23 مساجد المنطقة المركزية في مكة المكرمة جاهزة لاستيعاب المصلين سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال لمواجهة الباطن لحظات روحانية من صحن المطاف في آخر ساعة من يوم الجمعة أوسيمين جاهز لمواجهة نابولي ضد ميلان نونو سانتو يجهز بديل طارق حامد القبض على 4 مخالفين استغلوا ذوي الإعاقة للتسول في جدة الشيخ العيسى يوضح موقف المسلم من الأديان الأخرى
تحدث سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، في مقطع فيديو متداول عن الرئيس القادم لنادي النصر، بعد نهاية مدة الرئيس الحالي مسلي آل معمر.
وقال العويران في مقطع الفيديو: “رئيس النادي القادم قوي، بتخاف منه الأندية”.
وكان مسلي آل معمر تولى رئاسة أصفر الرياض في إبريل من عام 2021 ولمدة 4 سنوات خلفًا لـ صفوان السويكت.
يذكر أن مجلس إدارة أصفر الرياض كان أقال مؤخرًا المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعد التعادل مع نادي الفيحاء بدون أهداف في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن.
وسيتولى المدرب الكرواتي دينكو تدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب جديد.