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تحدث عن الأمر في مقطع فيديو متداول

سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف منه الأندية!

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
سعيد العويران: رئيس النصر القادم قوي وتخاف منه الأندية!
المواطن - فريق التحرير

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تحدث سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، في مقطع فيديو متداول عن الرئيس القادم لنادي النصر، بعد نهاية مدة الرئيس الحالي مسلي آل معمر.

وقال العويران في مقطع الفيديو: “رئيس النادي القادم قوي، بتخاف منه الأندية”.

مسلي آل معمر في رئاسة النصر حتى 2025

وكان مسلي آل معمر تولى رئاسة أصفر الرياض في إبريل من عام 2021 ولمدة 4 سنوات خلفًا لـ صفوان السويكت.

يذكر أن مجلس إدارة أصفر الرياض كان أقال مؤخرًا المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعد التعادل مع نادي الفيحاء بدون أهداف في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن.

وسيتولى المدرب الكرواتي دينكو تدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب جديد.

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