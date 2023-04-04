سعيد العويران من الحرم المكي : اللهم اشفِ بنت أخي

ظهر لاعب نادي الشباب والمنتخب الأول لكرة القدم السابق سعيد العويران بمقطع، أثناء أدائه مناسك العمرة بالحرم المكي، يدعو بالشفاء لابنة أخيه مشاري ولاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني.

بنت أخيه :

ونشر العويران عبر حسابه سناب شات مقطع فيديو وهو يدعو في الحرم ويقول: يا الله يا كريم أنك تشفي بنت أخوي مشاري.

كما دعاء للاعب ياسر الشهراني قائلاً الله يشفيك يا ياسر الشهراني يا حبيب قلبي.

وأكمل قائلًا: إن شاء أمامك العافية وتعود قريبا لأنك إنسان ابن حلال وخلوق، إن شاء الله يشفيك يا حبيبي.

إصابة الشهراني :

يذكر أن ياسر الشهراني تعرض لإصابة قوية في منطقة الرأس والصدر والبطن خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، بعد اصطدامه مع حارس مرمى الأخضر، محمد العويس .

من جانبه كشفت تقارير إعلامية أن ياسر الشهراني قد يكون جاهزا لخوض التدريبات الجماعية مع الهلال في منتصف يوليوالمقبل .