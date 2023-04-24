سفير السعودية بالخرطوم: همنا الأول وقف إطلاق النار في السودان

أكد سفير المملكة لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن السعودية على تواصل مع طرفي الخلاف في السودان، مشددًا على أن همنا الأول هو وقف إطلاق النار.

سفير #السعودية بالخرطوم لـ #العربية: تغادر اليوم من #بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص وننسق بشكل مستمر مع دول عدة لإكمال عمليات الإجلاء pic.twitter.com/ub8MPulahQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 24, 2023

وأضاف السفير، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن الجهود المبذولة عبر الرباعية الدولية والآلية الثلاثية بشأن السودان لم تتوقف لحظة، وذلك منذ قبل اندلاع الأعمال القتالية وما بعدها.

جهود مستمرة

وأشار السفير إلى أن المجموعة الرباعية والآلية السودانية، وكذلك المواطنين السودانيين يرون أن التهدئة من مصلحة بلادهم، موضحًا أن العمل مستمر لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار الذي يعد أساسًا في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

سفينة إجلاء

من جانب آخر، أكد سفير المملكة لدى الخرطوم، أن سفينة تحمل 2500 شخص من مختلف الجنسيات ستغادر السودان الليلة، وذلك ضمن عمليات الإجلاء التي تباشرها المملكة.

وأرف: جهزنا طاقمًا سعوديًّا يعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء الإجراءات الرسمية للإجلاء بالتعاون مع أجهزة الشرطة السودانية.

وتابع السفير قائلًا: أن هناك بعض السعوديين في عدد من الولايات السودانية يتواصلون معنا ونتخذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم منذ معرفتنا بمقرات تواجدهم، وغادر جزء منهم السودان ليل أمس وتتواصل عمليات الإجلاء لجميع الرعايا الأجانب الذين طلبت دولهم قيام المملكة بمساعدتهم بالإجلاء.

وحول أبرز الدول التي طلبت التنسيق مع المملكة لإجلاء رعاياها، قال جعفر: إن معظم الدول طلبت ذلك ومن بينها: الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا والمغرب وتونس وموريتانيا والجزائر وباكستان واليابان وماليزيا، متابعًا: وصل بعض رعايا تلك الدول، والبقية سيتم إجلاؤهم خلال تلك الليلة بسلام.