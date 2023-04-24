Icon

سفير السعودية بالخرطوم: همنا الأول وقف إطلاق النار في السودان Icon سداسية نيوكاسل تُطيح بمدرب توتنهام Icon مطالب أمام محافظ الطائف بعد زيارة حي الوسام: نحتاج شبكة تصريف Icon النار تشتعل بطائرة فلاي دبي بعد اصطدامها بطائر Icon الوحدة يسعى للفوز الأول ضد النصر بملعبه Icon مصير عمر البشير بعد هروب نزلاء سجن كوبر Icon نادي النصر عينه على النهائي الـ15 Icon نتائج النصر على ملعب الأول بارك بالأدوار الإقصائية Icon وصول تطبيق بلو سكاي المنافس لـ تويتر Icon حساب المواطن يُجيب عن 3 أسئلة تهم المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جهود مستمرة للعودة إلى الحوار

سفير السعودية بالخرطوم: همنا الأول وقف إطلاق النار في السودان

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
سفير السعودية بالخرطوم: همنا الأول وقف إطلاق النار في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد سفير المملكة لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن السعودية على تواصل مع طرفي الخلاف في السودان، مشددًا على أن همنا الأول هو وقف إطلاق النار.

وأضاف السفير، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن الجهود المبذولة عبر الرباعية الدولية والآلية الثلاثية بشأن السودان لم تتوقف لحظة، وذلك منذ قبل اندلاع الأعمال القتالية وما بعدها.

جهود مستمرة

وأشار السفير إلى أن المجموعة الرباعية والآلية السودانية، وكذلك المواطنين السودانيين يرون أن التهدئة من مصلحة بلادهم، موضحًا أن العمل مستمر لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار الذي يعد أساسًا في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

سفينة إجلاء

من جانب آخر، أكد سفير المملكة لدى الخرطوم، أن سفينة تحمل 2500 شخص من مختلف الجنسيات ستغادر السودان الليلة، وذلك ضمن عمليات الإجلاء التي تباشرها المملكة.

وأرف: جهزنا طاقمًا سعوديًّا يعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء الإجراءات الرسمية للإجلاء بالتعاون مع أجهزة الشرطة السودانية.

وتابع السفير قائلًا: أن هناك بعض السعوديين في عدد من الولايات السودانية يتواصلون معنا ونتخذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم منذ معرفتنا بمقرات تواجدهم، وغادر جزء منهم السودان ليل أمس وتتواصل عمليات الإجلاء لجميع الرعايا الأجانب الذين طلبت دولهم قيام المملكة بمساعدتهم بالإجلاء.

وحول أبرز الدول التي طلبت التنسيق مع المملكة لإجلاء رعاياها، قال جعفر: إن معظم الدول طلبت ذلك ومن بينها: الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا والمغرب وتونس وموريتانيا والجزائر وباكستان واليابان وماليزيا، متابعًا: وصل بعض رعايا تلك الدول، والبقية سيتم إجلاؤهم خلال تلك الليلة بسلام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية