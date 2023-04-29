سفير السعودية في بريطانيا: غايتنا ترسيخ الاستقرار بالسودان

قال سفير السعودية في المملكة المتحدة، خالد بن بندر، إن المملكة، وهي واحدة من العديد من دول الشرق الأوسط التي ضخت أموالاً في السودان في السنوات الأخيرة، تعمل دبلوماسياً من أجل وقف إطلاق النار وترسيخ الحكم المدني فيها.

Rival factions of Sudan's military have agreed to renew a three-day ceasefire. Prince Khalid bin Bandar bin Sultan, Saudi Arabia's Ambassador to the UK, tells @MishalHusain that evacuations to Saudi Arabia will continue as long as it is safe.https://t.co/DW4dksrXi6 | #R4Today pic.twitter.com/ngoUemKAeL — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) April 28, 2023

تحقيق الاستقرار غاية السعودية

وفي حوار مع BBC قال: لقد تحدثنا بشأن الوقف الدائم للأعمال العدائية مع اقتراح حوار سياسي على أن تكون النتيجة النهائية المأمولة هي حكومة مدنية، متابعًا: هذا ليس بالأمر السهل، هذه هي المرحلة الأولى من الدبلوماسية، لكن حقيقة أننا حصلنا على هذا التمديد لوقف إطلاق النار تصب في الجانب الإيجابي.

وأردف: لدينا علاقات جيدة مع أكبر عدد ممكن من الناس، ولا ننخرط في أي أعمال عدائية وهو ما يسهل علينا عملية بناء الثقة، الشرق الأوسط لا ينقصه الصراعات، نحن لسنا بحاجة إلى المزيد.

وردًا على سؤال عما إذا كان يتم الضغط على الفصيلين العسكريين لتقاسم السلطة، قال: الجميع منخرط في إيجاد حل، لا يمكن اختيار جانب واحد في هذه الأزمة، الهدف النهائي الذي يجب التركيز عليه هو تحقيق الأمن والاستقرار، لا يوجد حل مثالي، لكن الجميع يتفق على أن الأمن هو الغاية.

عمليات الإجلاء من السودان

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن المملكة أخرجت ما يقرب من 3000 شخص، بينهم 119 سعوديًا و 2872 فردًا من 80 جنسية أخرى. منذ 24 أبريل.

ووصلت سفينة البحرية السعودية مكة يوم الجمعة إلى جدة وعلى متنها 195 شخصًا من 16 جنسية من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والعراق ومصر، وقد قال السفير عن ذلك إن عمليات الإجلاء ستستمر ما دامت آمنة.