سلطان بروناي دار السلام يصل جدة

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وصل جلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، اليوم الأحد، إلى جدة.
وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ” الوزير المرافق”، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبد العزيز المهنا، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.