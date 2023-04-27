سلمان الدوسري: الإنسانية سعودية والشهادة عالمية

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علق وزير الإعلام سلمان الدوسري على ردود الأفعال العالمية بعد عمليات الإجلاء المستمرة التي تنفذها المملكة للعالقين في السودان.
وأعاد الدوسري عبر حسابه بموقع تويتر، نشر مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي بعنوان “المملكة تجلي العالقين بالسودان؛ مشاهد ولحظات يرصدها الإعلام العالمي”.
وعلق وزير الإعلام على الفيديو بقوله: الإنسانية سعودية والشهادة عالمية.
وتعمل المملكة منذ أيام على إجلاء المواطنين والرعايا من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واستطاعت المملكة في وقت قياسي أن تجلي مواطنيها ورعايا 74 دولة من السودان عبر 6 مراحل، تأكيدًا لجهود مملكة الإنسانية في دعم الإنسان أولًا على مستوى العالم.
وتأتي تلك الجهود تنفيذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجلاء مواطني المملكة ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.
ووفرت المملكة كامل الاحتياجات لمن تم إجلاؤهم لتسهيل مغادرتهم لبلدانهم آمنين، ولا زالت تواصل مساعي تحقيق الأمن للشعب السوداني.