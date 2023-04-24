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سيارة تندفع بقوة وتحطم أخرى على طريق سريع بكندا

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
سيارة تندفع بقوة وتحطم أخرى على طريق سريع بكندا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة تصادم مروعة على طريق سريع في كندا بسبب السرعة الجنونية.

حادث تصادم مروع

وأظهر المقطع اندفاع سيارة بسرعة جنونية واصطدامها بأخرى مما تسبب في تحطم المركبتين تماماً، فضلاً عن تحطيم أحد الأكشاك العامة على جانب الطريق.

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