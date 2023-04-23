سيول الطائف تغرق حي الوسام وتجرف المركبات

شهد حي الوسام في الطائف هطول أمطار غزيرة يوم أمس أدت إلى جريان السيول القوية التي جرفت المركبات.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة مياه السيول وقد غمرت الشوارع وارتفعت بشكل كبير وجرفت المركبات التي تصادف وجودها على جانبي الشوارع.

أمطار الطائف

وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار – بمشيئة الله.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.