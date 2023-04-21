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خلال مواجهة النصر بالكأس

سييرا يحلم بتكرار سيناريو 2019

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
سييرا يحلم بتكرار سيناريو 2019
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني التشيلي لويس سييرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتجاوز عقبة النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر ضد الوحدة

ومن المقرر أن النصر ضد الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك SMC”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

سييرا يسعى للتأهل

ويأمل سييرا في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للصعود في نسخة 2018/ 2019.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره النصر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجحت كتيبة سييرا آنذاك في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر @alwehdaclub1

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن كتيبة سييرا خسرت بهدفين مقابل هدف.

ويُعاني الوحدة من تذبذب الأداء والنتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في دوري روشن السعودي، ويسعى لاستعادة توازنه وتجنب السلسلة الأسوأ له بالتعثر في 4 مباريات متتالية للمرة الثانية في موسم.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
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