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اللعبة الشعبية الأولى في رمضان

شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات إقبال الشباب على ممارسة لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر في شهر رمضان، حيث تعد اللعبة الشعبية الأولى التي يقبل الشباب على ممارستها خلال الشهر الكريم.

ونشرت قناة “العربية السعودية” فيديو يظهر ممارسة عدد من الشباب للعبة الكرة الطائرة ليلًا أثناء هطول الأمطار، والتي تشهدها العديد من المناطق خلال هذه الأيام.

الكرة الطائرة

تعد الكرة الطائرة أحد الأنشطة التي تفرض نفسها بقوة في الملاعب الرياضية بالمملكة خلال شهر رمضان المبارك، ويقبل الشباب على ممارستها لعدة أسباب، أهمها قلة الاحتكاك بين اللاعبين، وعدم الاضطرار لقطع مسافات طويلة، بسبب صغر الملعب.

 

 

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