شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر

وثقت لقطات إقبال الشباب على ممارسة لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر في شهر رمضان، حيث تعد اللعبة الشعبية الأولى التي يقبل الشباب على ممارستها خلال الشهر الكريم.

اللعبة الشعبية الأولى في #رمضان..

شبان سعوديون يمارسون لعبة كرة الطائرة تحت الأمطار التي تشهدها العديد من المناطق خلال هذه الأيام#العربية_في_رمضان pic.twitter.com/A7KZ4TlorU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2023

ونشرت قناة “العربية السعودية” فيديو يظهر ممارسة عدد من الشباب للعبة الكرة الطائرة ليلًا أثناء هطول الأمطار، والتي تشهدها العديد من المناطق خلال هذه الأيام.

الكرة الطائرة

تعد الكرة الطائرة أحد الأنشطة التي تفرض نفسها بقوة في الملاعب الرياضية بالمملكة خلال شهر رمضان المبارك، ويقبل الشباب على ممارستها لعدة أسباب، أهمها قلة الاحتكاك بين اللاعبين، وعدم الاضطرار لقطع مسافات طويلة، بسبب صغر الملعب.