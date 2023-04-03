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تدخلت للدفاع عنها وتهدئة الموقف

شجاعة فتاة تجاه بائعة مسنة تعرضت للإهانة في النخوة

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
شجاعة فتاة تجاه بائعة مسنة تعرضت للإهانة في النخوة
المواطن - فريق التحرير

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أبرزت المواقف الإنسانية والاجتماعية التي جسدها برنامج “النخوة” المذاع على “قناة السعودية” شهامة المجتمع السعودي، وسعيه الدائم لدعم من حوله في أشد المواقف، ومنها دفاع فتاة عن بائعة مسنة تعرضت للإهانة.

وأكدت الفنانة وعد التي جسدت دور بائعة أنها تعرضت للهجوم في إحدى الحلقات، دعم ومساندة المواطنين لبعضهم بصورة تعكس شهامة المجتمع السعودي والتي تدعو للفخر والاعتزاز، ما دفعها لاستضافة الفتاة في البرنامج للحديث معها.

من جانبها، روت المواطنة روان العنزي ما حدث معها عندما شاهدت هي وصديقتها إهانة أحد الأشخاص لبائعة مسنة ما دفعها للتدخل وتهدئة الأوضاع، ولكنها تفاجأت بأن البائعة التي دافعت عنها كانت الفنانة وعد.

من جانبها أشادت الفنانة وعد بشهامة الفتاة وموقفها التي جعلها تبكي بسبب قوة الفتاة في التدخل، لافتة إلى المتغيرات التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي أعطت دفعة قوية لتمكين المرأة وتقويتها.

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