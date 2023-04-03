شجاعة فتاة تجاه بائعة مسنة تعرضت للإهانة في النخوة

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أبرزت المواقف الإنسانية والاجتماعية التي جسدها برنامج “النخوة” المذاع على “قناة السعودية” شهامة المجتمع السعودي، وسعيه الدائم لدعم من حوله في أشد المواقف، ومنها دفاع فتاة عن بائعة مسنة تعرضت للإهانة.
#نخوة | الفنانة وعد: شهامة المجتمع السعودي محل الاعتزاز والفخر. #نخوة_وعد #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/LIMLIqU8xy
— قناة السعودية (@saudiatv) April 3, 2023
وأكدت الفنانة وعد التي جسدت دور بائعة أنها تعرضت للهجوم في إحدى الحلقات، دعم ومساندة المواطنين لبعضهم بصورة تعكس شهامة المجتمع السعودي والتي تدعو للفخر والاعتزاز، ما دفعها لاستضافة الفتاة في البرنامج للحديث معها.
من جانبها، روت المواطنة روان العنزي ما حدث معها عندما شاهدت هي وصديقتها إهانة أحد الأشخاص لبائعة مسنة ما دفعها للتدخل وتهدئة الأوضاع، ولكنها تفاجأت بأن البائعة التي دافعت عنها كانت الفنانة وعد.
من جانبها أشادت الفنانة وعد بشهامة الفتاة وموقفها التي جعلها تبكي بسبب قوة الفتاة في التدخل، لافتة إلى المتغيرات التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي أعطت دفعة قوية لتمكين المرأة وتقويتها.