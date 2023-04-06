شرطي يعاقب ابنته باقتلاع عينيها في السودان

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ألقت السلطات في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب بدولة جنوب السودان، القبض على شرطي اقتلع عيني ابنته التي هربت مع أحد الشباب.
وأفاد محافظ المقاطعة ماشوي بيط، بأن المتهم المعروف باسم أنجيلو أقانج، قام باقتلاع عيني ابنته البالغة من العمر 18 عامًا أثناء إعادتها من قرية كانت قد هربت إليها مع الشاب.
وتابع المحافظ، تم نقل الضحية لتلقي العلاج في مرفق صحي بتونج، وفقًا لراديو أي راديو.
وأردف مسؤول المقاطعة، أنه تم نقل المتهم إلى السجن الرئيسي في مدينة التونج في انتظار المحاكمة.
وحث أفراد الأسرة على التزام الهدوء وحذرهم من اتخاذ القانون بأيديهم.