شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول

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أعلنت شركة المنجم للأغذية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي خلال الربع الأول من العام الجاري.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|902
|788
|14.47
|747.8
|20.62
|إجمالي الربح (الخسارة)
|155.7
|172.5
|-9.74
|92.6
|68.14
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|88.5
|103.1
|-14.16
|20.8
|325.48
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|81.9
|97.6
|-16.09
|16.9
|384.62
|إجمالي الدخل الشامل
|81.9
|97.6
|-16.09
|17.5
|368
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي