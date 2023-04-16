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بانخفاض 16% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المنجم للأغذية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي خلال الربع الأول من العام الجاري.

صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل صافي ربح خلال الربع الأول بقيمة 82 مليون ريال.
ونشرت الشركة تفاصيل النتائج المالية كالتالي:
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 902 788 14.47 747.8 20.62
إجمالي الربح (الخسارة) 155.7 172.5 -9.74 92.6 68.14
الربح (الخسارة) التشغيلي 88.5 103.1 -14.16 20.8 325.48
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 81.9 97.6 -16.09 16.9 384.62
إجمالي الدخل الشامل 81.9 97.6 -16.09 17.5 368
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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