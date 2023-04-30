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تم إيداع دعم إبريل للمستفيدين

شروط سكني للأراضي المجانية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
شروط سكني للأراضي المجانية
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج الدعم السكني، شروط استحقاق دعم الأراضي المجانية، ضمن الخدمات المقدمة لمستفيدي البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلا: أنا طلعت الرخصة على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان، كم المدة المسموح بها بعد إخراج الرخصة؟

الشروط والالتزامات

بدوره، أجاب البرنامج على المتسائل، حيث قال: الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض هي: إصدار رخصة البناء ومباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد تخصيص منتج الأرض.

وأضاف: والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات وإصدار شهادة إتمام البناء.

الدعم السكني

وأعلن صندوق التنمية العقارية، قبل أيام عن إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للصندوق على موقع تويتر: إن يوم 24 إبريل يوافق إجازة رسمية، لذلك سيتم إيداع الدعم الثلاثاء الموافق 25 إبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى.

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع يوم، لتزامن يوم الصرف مع عطلة عيد الفطر المبارك.

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