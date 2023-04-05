Icon

نصائح لتفادي جفاف الحلق والبلعوم أثناء الصيام Icon سائق شاحنة يفقد عقله ويصطدم بطائرة ركاب بالمكسيك Icon السعودية تحصل على 94.4% في تدقيق أمن الطيران Icon تويتر يعمل على تقديم ميزة المدفوعات Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر والاتحاد والهلال Icon قطة تعتلي كتف الإمام أثناء صلاة التراويح بالجزائر Icon تنبيه لأهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الثامنة Icon فوز ثمين لـ المصري ضد الزمالك Icon زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب بنما Icon الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الملك خالد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الافتتاح كان أمس بحضور محبي الإعلامي الراحل

شقيق الراحل عادل التويجري يرفع الأذان الأول في افتتاح مسجده

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
شقيق الراحل عادل التويجري يرفع الأذان الأول في افتتاح مسجده
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع محمد التويجري، شقيق الإعلامي الراحل عادل التويجري، أذان صلاة المغرب أمس الثلاثاء، وذلك في افتتاح مسجد الأخير كوقف خيري له بعد وفاته.

ونشر الإعلامي الرياضي معن القويعي مقطع فيديو لـ محمد التويجري وهو يرفع أذان صلاة المغرب من المسجد كأول أذان يُرفع في المسجد المُشيد حديثًا بمساهمات الكثير من محبي الإعلامي الراحل.

أول صلاة في مسجد الإعلامي الراحل عادل التويجري

وقال محمد التويجري بعد افتتاح المسجد: “أول صلاة في مسجد أخي الراحل كانت صلاة المغرب، وتم بناؤه بتكاتف ووقف محبيه، أتمنى أن يكون هذا المسجد في ميزان حسناته وأن يكون بردًا له ولروحه في قبره، اللهم لك الحمد والشكر”.

وأضاف شقيق الإعلامي الراحل: “كل من ساهم في بناء هذا المسجد، خاصة جمعية مساجدنا ومحبيه، الله يعطيكم العافية”.

معلومات عن المسجد

ويُوجد المسجد على طريق الرياض القصيم، حيث جاءت تكلفة بناء المسجد حوالي مليونين و800 ألف ريال، كما شارك في أعمال البناء أكثر من 33 ألف متبرع.

وكانت أعمال تشييد المسجد بدأت من مايو 2021، حيث أشرف على أعمال التشييد، جمعية العناية بالمساجد على الطرق “مساجدنا”.

ويتسع المسجد لـ 285 مصليًا ومصلية، كما تصل مساحته إلى 670 مترًا مكعبًا بالقرب من مدينة سدير الصناعية، ويبعد عن محافظة المجمعة 30 دقيقة.

افتتاح مسجد عادل التويجري
المسجد بعد التشييد

وكان عادل التويجري فارق الحياة في الثامن من مايو لعام 2021 عن عمر ناهز الـ40 عامًا، حيث أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن تكفل الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل.

وغرد رئيس الهلال قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “أسأل المولى القدير أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يُسكنه فسيح جناته”.

وأضاف رئيس الهلال: “أعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري رحمه الله”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة
غرائب

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد...

غرائب
تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل لإتمام المشروع النووي
حصاد اليوم

تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل...

حصاد اليوم
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
الرياضة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

الرياضة
استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس
السعودية اليوم

استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل...

السعودية اليوم
لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم
غرائب

لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة...

غرائب
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم
بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا
أخبار رئيسية

بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

أخبار رئيسية
إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا
السعودية اليوم

إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في...

السعودية اليوم