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شواطئ ومرافق جدة تتهيأ لاستقبال الزائرين خلال العيد

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
شواطئ ومرافق جدة تتهيأ لاستقبال الزائرين خلال العيد
المواطن - واس

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أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها اللازمة في تهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، وذلك لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

خدمة المتنزهين والزوار

وأهاب معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بجميع القطاعات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.

الاستعداد لموسم العيد

ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعداداً لموسم العيد، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.

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