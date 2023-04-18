تحطم زجاج سيارة على طريق عفيف بسبب حبات البرد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية يعقد لقاءً مع العليمي هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية صالح المحيميد: 80 % من القيادة صناعة ذاتية تعادل الزمالك ضد المقاولون العرب الأهلي يُعزز صدارته للدوري المصري بثنائية ضد سموحة هروب المرضى من مركز طبي بالسودان تحت وابل الرصاص وزيرا خارجية السعودية ومصر: العودة للاتفاق الإطاري يضمن استقرار السودان لقطات تأسر القلوب للحرم المكي والمدينة المنورة من الفضاء سالم الدوسري أكثر اللاعبين مشاركة بالديربي
قال الدكتور صالح المحيميد المتخصص في شأن القيادة: إن تعريف القيادة يرتبط بمرحلة الطفولة والقيم والمسؤولية والتفاعل والحكمة.
80% من القيادة صناعة ذاتية..
الدكتور صالح المحيميد: من الخطأ أن نسأل "هل القائد يولد أم يُصنع"، وغير صحيح ما يُقال إن نسبة القادة بالمجتمعات 2%#صالح_المحيميد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/sfkAqbVcy5
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 17, 2023
وأوضح المحيميد، خلال لقائه ببرنامج الليوان، على قناة روتانا خليجية، أن فكرة القيادة تقوم على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن 80% من صناعة القيادة تكون عملية ذاتية.
وتابع: أن القيادة هي عملية التفاعل المؤثر بين القائد والفريق من أجل تحقيق مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن تعريفات القيادة تعددت بعدد الباحثين الذين تناولوها.