صحة الرياض تنفذ 1215 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفّذت صحة الرياض 1215 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 25/ 03/ 2023- 31/ 03/ 2023؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات التي نفذتها صحة الرياض 290 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة- 49 مستشفى خاصًّا و241 مستشفى حكوميًّا- و925 زيارة للمجمعات الطبية.