صورة تكشف آثار اعتداء ساديو ماني على ساني في بايرن ميونخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب الألماني ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ وهو في عمليات الإحماء قبل مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني اليوم، حيث ظهر على فمه آثار اعتداء زميله السنغالي ساديو ماني بالضرب عليه.

قرار بايرن ميونخ

وظهرت شفاه ليروى ساني متورمة بعد اعتداء ماني عليه، حيث قررت إدارة البايرن إيقاف ساديو ماني عن المشاركة في مباريات الفريق حتى إشعار آخر بعد ما بدر منه تجاه ساني.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن ماني اعتدى بالضرب واللكمات على اللاعب ليروى ساني، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن ماني قرر الاعتداء بالضرب في وجه ساني بعد ارتفاع صوت الأخير في وجه اللاعب السنغالي.

تدخل ساني

وعادت صحيفة Bild الخميس الماضي لتؤكد أن ساني تدخل وطلب تخفيف العقوبة الموقعة على اللاعب السنغالي وعدم طرده من النادي.

وتُشير النتيجة حاليًا لتفوق البايرن على هوفنهايم بهدف دون رد سجله الفرنسي بينجامين بافارد.