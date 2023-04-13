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القبض على مستقبليها بالرياض

ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في شحنة بطاطا

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في شحنة بطاطا
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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