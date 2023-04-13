تعرف على مروي سبب التوتر الأخير بالسودان معتمر لبناني يشيد بالخدمات المقدمة: أشعر بالأمن والأمان رودي جارسيا ثامن إقالة في دوري روشن النصر يُكلف الكرواتي دينكو بقيادة الفريق الأول ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في شحنة بطاطا النصر مع جارسيا بداية قوية ومعاناة أمام الكبار العشر الأواخر من رمضان تهفو فيها الأرواح للمساجد توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر المرور: تحققوا من أحوال الطقس قبل السفر النصر يعلن رحيل رودي جارسيا رسميًا
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة.
ضبط أكثر من (3.6) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة بطاطا.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/zKtDVSq0ui
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 13, 2023
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.