ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في شحنة بطاطا

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,636,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة.

ضبط أكثر من (3.6) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة بطاطا.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/zKtDVSq0ui — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 13, 2023

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.