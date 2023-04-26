سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة ارتفاع معدل السعادة وزيادة تشغيل المرأة بين إنجازات الرؤية في 2022 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي الهلال يطمح لتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي السديس: متابعة الملك سلمان وولي العهد وراء نجاح موسم رمضان خياران أمام الأهلي بشأن التدبير الوقتي مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطن يعبر عن مشاعره بعد وصوله جدة: إجلاء يشبه تفويج مكة طريق الهلال نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2023
قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
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