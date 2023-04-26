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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
ضبط يمنيين بحوزتهما الإمفيتامين بجدة
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن التهريب

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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