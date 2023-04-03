ضبط 30 طن مجمدات وحلويات غير صالحة للاستهلاك في جدة

نجحت الجهات المعنية في أمانة محافظة جدة من ضبط 30 طن مجمدات وحلويات غير صالحة للاستهلاك.

وذكرت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أنها نجحت في ضبط 30 طن مجمدات وحلويات غير صالحة للاستهلاك، في حي العزيزية.

ونشرت الأمانة صورة لجزء من الكمية المضبوطة.