ضبط 498 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

تمكنت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، من ضبط 498 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة اليوم الأحد.

حملة مرورية

ونفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط المخالفين وفرض النظام.

وفي الوقت نفسه أهابت إدارات المرور، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

جهود رجال الأمن

وفي إطار جهود رجال الأمن، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال آخر أسبوع، وذكرت في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، وأن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 4 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية و32 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 644 متنًا من الإبل و300 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، إضافة إلى ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 12 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.