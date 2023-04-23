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مخالفات رعي ونقل الرواسب وتخزين الحطب أبرز الجرائم

ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القصيرة الماضية.

 

تخزين وبيع الحطب

ومن بين العمليات التي تمت الأسبوع الماضي ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيم من الجنسية السودانية ومواطنان، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (41) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة المدينة المنورة.

مخالفات الرعي

كما ‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (67) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا، و(18) مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2462) متنًا من الإبل، و(500) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

استغلال الرواسب

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

مخالفة نظام البيئة

وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، كما أشار إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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