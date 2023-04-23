باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف حشود الزائرين تتدفق إلى معالم المدينة المنورة ومساجدها التاريخية وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القصيرة الماضية.
خلال أسبوع.. ضبط (88) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/2TaleBQkSY
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2023
ومن بين العمليات التي تمت الأسبوع الماضي ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيم من الجنسية السودانية ومواطنان، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (41) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة المدينة المنورة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (67) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا، و(18) مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2462) متنًا من الإبل، و(500) رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، كما أشار إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.