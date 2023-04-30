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بصحبتهم 36 شخصًا من الجنسية الباكستانية

طائرة القوات الجوية السعودية تجلي 45 مواطنًا من السودان

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
طائرة القوات الجوية السعودية تجلي 45 مواطنًا من السودان
المواطن - واس

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استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطناً سعودياً، و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.
كما وصلت قبل قليل سفينة جلالة الملك “الدرعية” إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصاً من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال).
الجدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جنوب أفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا).
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصاً (184 مواطناً سعودياً، ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية).

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