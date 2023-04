طائرة تنقل حوثيين من السعودية باتجاه صنعاء

يستعد اليمن لاستكمال اليوم الثاني من صفقة تبادل الأسرى التي انطلقت أمس على أن تستمر 3 أيام، بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وقد أقلعت اليوم أول طائرة من أبها، إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزاً سابقاً، بحسب ما أفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس.

📢 Day 2 of release operation update: Our first plane carrying 120 former detainees has taken off from #Abha #SaudiArabia and is en route to #Sanaa, accompanied by @ICRC teams. Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/JK8v8R6KW3

— ICRC for the Gulf Cooperation Council Countries (@ICRC_kw) April 15, 2023