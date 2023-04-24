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عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات

طائر يصطدم بطائرة ركاب ويشعل أحد محركاتها

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
طائر يصطدم بطائرة ركاب ويشعل أحد محركاتها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرًا اصطدم بطائرة ركاب وهو ما تسبب في اندلاع حريق بمحركها بعد وقت قصير من إقلاعها، من مطار أوهايو، إلا أن الطائرة عادت بسلام دون الإبلاغ عن إصابات.

تفاصيل الحادث

غادرت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس في الساعة 7:45 صباحًا تقريبًا متوجهة إلى مدينة فينيكس.

اكتشف الحريق بعد وقت قصير من انطلاقها، وعادت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 إلى المطار مرة أخرى، حيث أخمد رجال الإطفاء النيران سريعا.

تحقيق في الحادث

ولم يتضح عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.وقالت شركة الطيران إن الطائرة خرجت من الخدمة للصيانة وإنها تعمل لنقل المسافرين على رحلات أخرى.

قال مسؤولون في المطار إن المنشأة ظلت تعمل كالمعتاد وإن الحريق تسبب في بعض التأخيرات المحدودة في الرحلات.

ومن المقرر أن تحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.

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