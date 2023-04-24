طائر يصطدم بطائرة ركاب ويشعل أحد محركاتها

أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرًا اصطدم بطائرة ركاب وهو ما تسبب في اندلاع حريق بمحركها بعد وقت قصير من إقلاعها، من مطار أوهايو، إلا أن الطائرة عادت بسلام دون الإبلاغ عن إصابات.

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O — JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2023

تفاصيل الحادث

غادرت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 مطار جون غلين كولومبوس الدولي في كولومبوس في الساعة 7:45 صباحًا تقريبًا متوجهة إلى مدينة فينيكس.

اكتشف الحريق بعد وقت قصير من انطلاقها، وعادت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 إلى المطار مرة أخرى، حيث أخمد رجال الإطفاء النيران سريعا.

تحقيق في الحادث

ولم يتضح عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.وقالت شركة الطيران إن الطائرة خرجت من الخدمة للصيانة وإنها تعمل لنقل المسافرين على رحلات أخرى.

قال مسؤولون في المطار إن المنشأة ظلت تعمل كالمعتاد وإن الحريق تسبب في بعض التأخيرات المحدودة في الرحلات.

ومن المقرر أن تحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.