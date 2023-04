طائر يصطدم بطائرة ركاب ويشعل أحد محركاتها

أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرًا اصطدم بطائرة ركاب وهو ما تسبب في اندلاع حريق بمحركها بعد وقت قصير من إقلاعها، من مطار أوهايو، إلا أن الطائرة عادت بسلام دون الإبلاغ عن إصابات.

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O

— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2023