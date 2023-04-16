طريقة التعامل مع المركبة عند انفجار الإطار خلال القيادة

أوضحت الهيئة العامة للطرق، كيفية التعامل مع المركبة عند انفجار الإطار في أثناء القيادة بما يحمي السائقين والراكبين في المركبة من المخاطر.

وأشارت الهيئة إلى أن التصرف الصحيح، لحظة انفجار إطار المركبة في أثناء القيادة هو القبض على عجلة القيادة بإحكام.

انفجار إطار المركبة

وبين أنه عقب القبض على عجلة القيادة، يتم رفع القدم ببطء من دواسة البنزين، ثم عدم الضغط على دواسة الفرامل خلال انفجار الإطار، مشيرة إلى أنه بهذا التصرف تتوقف المركبة تدريجيًا دون أي مخاطر.

ودعت الهيئة العامة للطرق، قائد المركبة إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق ومراعاة المركبات المجاورة، ثم إيقاف المركبة في مكان آمن بعد السيطرة عليها.

حملة توعية

يذكر أن الهيئة العامة للطرق، أطلقت أمسِ حملة توعية بالشراكة مع اللجنة الوزارية بهدف توعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامنًا مع مدّة الإجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة بباقي أوقات العام.