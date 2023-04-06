السعودية تعيد البريق للقيروان بترميم جامع عقبة بن نافع لم الشمل والمفاضلة أبرز القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية تحذير صيني من قرب انهيار الدولار موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65 العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان إطلاق أول رائدة فضاء سعودية والرائد القرني في مهمة تاريخية إلى الفضاء والموعد مايو طريقة تنظيف القولون في رمضان الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان المالكي يحقق أمنية الطفل عبدالله الاتحاد يتفوق على كبار أوروبا برقم دفاعي استثنائي
كشف أستاذ أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، عن أفضل طريقة لتنظيف القولون في رمضان من خلال اتباع نظام غذائي صحي.
وأوضح الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تنظيف القولون يتم من خلال الصوم في رمضان، أو بالانقطاع عن الطعام لمدة 16 ساعة في غير رمضان مع شرب المياه فقط.
ونصح الخضيري بالإفطار في رمضان على المياه والتمر يليها تناول الشوربة والخضار المسلوق أو السلطة، مُحذرًا من تناول أي معجنات أو مقليات أو دهون لمدة ساعتين، ويمكن تناول العشاء بعدها بنحو 3 أو 4 ساعات لتنظيف القولون.